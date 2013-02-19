مقدمة 2-دو الإماراتية تعدل عن التوسع في السعودية وتعلن نمو الأرباح

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من ماثيو سميث

دبي 19 فبراير شباط (رويترز) - أعلنت الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) ثاني أكبر شركة اتصالات في الامارات العربية المتحدة أرباحا فصلية أعلى من المتوقع مدعومة بانتعاش الاقتصاد المحلي وقالت إنها عدلت عن خطط للتوسع في السعودية نظرا لأنها تحتاج لوجود شريك.

وقال عثمان سلطان الرئيس التنفيذي للشركة اليوم الثلاثاء إن دو لم تستوف معايير التقدم للحصول على رخصة مشغل افتراضي من ثلاث رخص معروضة للبيع في السعودية.

وأبلغ سلطان الصحفيين أن دو لم تكن تستطيع التأهل بمفردها وأن الدخول مع شريك كان سيقلل الجاذبية المالية للمشروع مضيفا أنه لا يتوقع أن تتوسع الشركة بشراء رخص جديدة في المنطقة لعامين على الأقل.

وتستأجر الشركات الحاصلة على تراخيص المشغل الافتراضي البنية التحتية من مشغلين تقليديين لخدمات المحمول مقابل رسوم ونسبة من الإيرادات.

وكانت دو ومقرها دبي تأمل في التوسع خارج الامارات بعد توقف نمو الانتشار المحلي لكن مع انتعاش اقتصاد البلاد فإن هذا التوسع لا يبدو ضمن الأولويات الرئيسية الآن.

وتقدر حكومة الامارات نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو أربعة في المئة في 2012 واجتذبت البلاد استثمارات أجنبية مباشرة قدرها 30 مليار درهم (8.2 مليار دولار) العام الماضي.