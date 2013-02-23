قفزة 69% بأرباح فرع الشرق الأوسط لبنك الصين للصناعة والتجارة

الرياض 23 فبراير شباط (رويترز) - قال فرع الشرق الأوسط لبنك الصين للصناعة والتجارة أكبر بنك في العالم إنه حقق قفزة في الأرباح والأصول عام 2012 مما يسلط الضوء على العلاقات الاقتصادية المتنامية بين بكين ومنطقة الخليج.

وقالت وحدة الشرق الأوسط للبنك والتي مقرها في دبي إن الأرباح قبل الضرائب زادت 69 بالمئة في 2012 لتصل إلى 54 مليون دولار في حين قفزت إيرادات التشغيل 47 بالمئة إلى 72 مليون دولار.

وقالت في بيان بالبريد الإلكتروني إن الأصول الإجمالية بلغت 3.96 مليار دولار في نهاية 2012 بزيادة 29 بالمئة عن نهاية 2011.

كان نورمان تشان الرئيس التنفيذي للسلطة النقدية في هونج كونج أبلغ وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الشهر الماضي أن التجارة السنوية بين الصين والإمارات العربية المتحدة نمت لخمسة عشر مثلا إلى 37 مليار دولار من 2000 إلى 2011.