مقدمة 1-نمو صافي أرباح المركز الطبي الإماراتية في 2012

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من ستانلي كارفالو

دبي 26 فبراير شباط (رويترز) - قال مستشفى المركز الطبي الجديد بدولة الإمارات اليوم الثلاثاء إن صافي أرباحه ارتفع 36.5 في المئة في 2012 بفضل زيادة إيرادات الأنشطة الرئيسية وخفض تكلفة التمويل.

وحققت الشركة التي ادرجت اسهمها في بورصة لندن العام الماضي أرباحا صافية 59.8 مليون دولار في 2012 مقارنة مع 43.8 مليون قبل عام.

وزادت ربحية السهم إلى 34 سنتا في 2012 من 33 سنتا في 2011.

وصرح المدير المالي براسانث مانغات لرويترز عبر الهاتف اليوم "كانت الأرباح قبل خصم الفائدة والضرائب والاهلاك واستهلاك الدين السبب الرئيسي للنمو إذ ارتفعت بفضل أداء انشطة الرعاية الصحية فضلا عن انخفاض تكلفة التمويل."

وتابع ان تكلفة التمويل انخفضت 17 بالمئة دون ذكر تفاصيل.

وقال بيان للشركة إن الإيرادات في عام 2012 بلغت 490.1 مليون دولار بزيادة 10.5 بالمئة عن 2011. وارتفعت الارباح قبل خصم الفائدة والضرائب والاهلاك والاستهلاك 12.9 بالمئة الى 79.6 مليون دولار.