مقدمة 1-نمو أرباح موانئ دبي العالمية 21% في 2012 بفضل بيع أصول

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دبي 20 مارس آذار (رويترز) - نمت أرباح موانئ دبي العالمية 21 بالمئة في 2012 مدعومة بمكاسب قدرها 249 مليون دولار من بيع أصول غير أساسية ونمو أنشطتها في الأسواق الناشئة.

وقالت ثالث أكبر شركة لإدارة الموانئ في العالم في بيان لبورصة ناسداك دبي اليوم الأربعاء إنها حققت 555 مليون دولار ربحا عائدا للمساهمين في 2012 مقارنة مع 459 مليون دولار في 2011. وزادت إيرادات العام خمسة بالمئة إلى 3.12 مليار دولار من 2.98 مليار دولار في العام السابق حسبما ذكرت الشركة المملوكة لحكومة دبي.

وتقوم الشركة التي تعد من الوحدات الأعلى ربحية لدبي العالمية المثقلة بالديون ببيع أصول في أنحاء العالم والخروج من أسواق لا تملك حضورا كبيرا فيها وتسعى لإعادة ضخ الأموال في أسواق سريعة النمو.

وقال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية في البيان إن الشركة واصلت إدارة محفظتها بفعالية لتحقيق أقصى استفادة من خلال بيع الأصول غير الرئيسية أو ذات العائد المنخفض وسداد الديون.

وأضاف أن هذا أتاح للشركة استخدام الأموال في الأسواق الأكثر ربحية مع تقليل الديون وتعزيز قاعدة رأس المال.

كانت موانئ دبي العالمية باعت حصصا في مرفأي حاويات ومركز لخدمات الإمداد والتموين في هونج كونج مقابل 742 مليون دولار في وقت سابق هذا الشهر.

وتضمنت صفقة هونج كونج أحد أكبر الأصول التي تبيعها الشركة منذ تخارجت من نشاطها الأسترالي قبل أكثر من عامين. وحققت الشركة 249 مليون دولار ربحا من بيع الأصول في 2012 مما ساهم في نمو الأرباح.

واستثمرت الشركة التي تدير أكثر من 60 مرفأ في أنحاء العالم 685 مليون دولار في محفظتها على مدى 2012. ومن بين استثماراتها الرئيسية مشروع لندن جيتواي الذي من المقرر افتتاحه في وقت لاحق هذا العام.

وستبلغ توزيعات موانئ دبي العالمية 24 سنتا للسهم عن 2012 وذلك دون تغيير عن العام السابق.