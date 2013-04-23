أرباح اتصالات الاماراتية تستقر في الربع/1

دبي 23 أبريل نيسان (رويترز) - قالت مؤسسة الامارات للاتصالات أكبر شركة اتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الثلاثاء إن أرباحها الصافية استقرت في الربع الأول من العام.

وقالت الشركة في بيان إن صافي ربحها بلغ 1.83 مليار درهم (498.23 مليون دولار) في الثلاثة أشهر حتى 31 مارس آذار مقارنة مع 1.81 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.