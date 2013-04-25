نمو صافي أرباح بنك الإمارات دبي الوطني 31% في الربع/1
دبي 25 أبريل نيسان (رويترز) - قال بنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنوك دبي من حيث القيمة السوقية اليوم الخميس إن صافي أرباح الربع الأول زاد 31 بالمئة متجاوزا متوسط توقعات المحللين.
وقال البنك - المملوك بنسبة 55.6 بالمئة لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية - في بيان إن أرباحه الصافية بلغت 837 مليون درهم في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس اذار مقارنة مع 641 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وكان متوسط توقعات ثلاثة محللين استطلعت رويترز آراءهم أن يبلغ صافي الربح 676 مليون درهم.
وبلغت المخصصات في الربع الأول 888 مليون درهم انخفاضا من 1.1 مليار درهم في الفترة المقابلة من 2012.
(إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - هاتف 0020225783292)
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