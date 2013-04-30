أرباح تبريد الإماراتية ترتفع 30% في الربع/1
دبي 30 أبريل نيسان (رويترز) - أعلنت شركة تبريد المملوكة جزئيا لصندوق مبادلة الإماراتي اليوم الثلاثاء نموا بنسبة 30 بالمئة في صافي أرباح الربع الأول بفضل انخفاض تكاليف التمويل.
وقالت الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) المدرجة في سوق دبي في بيان إن أرباحها الصافية بلغت 47.8 مليون درهم (13 مليون دولار) في الربع الأول من العام مقارنة مع 36.8 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2012.
وتوفر الشركة أنظمة التبريد للعقارات السكنية والتجارية في منطقة الخليج وقد زودت مترو دبي بأنظمتها.
وتراجع صافي تكاليف التمويل 14 بالمئة إلى 38.7 مليون درهم في الربع الأول بسبب إعادة الرسملة. وزادت إيرادات المياه المبردة خمسة بالمئة إلى 202.7 مليون درهم.
وحصلت الشركة على تمويل بقيمة 3.1 مليار درهم من مبادلة المملوكة لأبوظبي في مارس اذار 2011 للمساعدة على التعامل مع ديونها. وفي ديسمبر كانون الأول وافقت الشركة على إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 1.13 مليار درهم لمبادلة ضمن خطة لإعادة الرسملة. (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - هاتف 0020225783292)
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