أرباح تبريد الإماراتية ترتفع 30% في الربع/1

دبي 30 أبريل نيسان (رويترز) - أعلنت شركة تبريد المملوكة جزئيا لصندوق مبادلة الإماراتي اليوم الثلاثاء نموا بنسبة 30 بالمئة في صافي أرباح الربع الأول بفضل انخفاض تكاليف التمويل.

وقالت الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) المدرجة في سوق دبي في بيان إن أرباحها الصافية بلغت 47.8 مليون درهم (13 مليون دولار) في الربع الأول من العام مقارنة مع 36.8 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2012.

وتوفر الشركة أنظمة التبريد للعقارات السكنية والتجارية في منطقة الخليج وقد زودت مترو دبي بأنظمتها.

وتراجع صافي تكاليف التمويل 14 بالمئة إلى 38.7 مليون درهم في الربع الأول بسبب إعادة الرسملة. وزادت إيرادات المياه المبردة خمسة بالمئة إلى 202.7 مليون درهم.