مقدمة 1-تراجع إلايرادات الفصلية لصروح والدار في أبوظبي

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دبي 30 أبريل نيسان (رويترز) - اعلنت شركة الدار العقارية -التي من المقرر ان تندمج مع صروح العقارية بدعم من حكومة أبوظبي - انخفاض أرباح الربع الأول اليوم الثلاثاء في مؤشر جديد على ضعف السوق العقارية في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت الدار وهي أكبر شركة عقارية في أبوظبي ان الايرادات الفصلية وصافي الارباح هبطت إلى أقل من النصف.

وسجلت صروح العقارية -التي من المنتظر إلغاء قيدها في بورصة أبوظبي في يونيو حزيران لتندمج مع الدار العقارية- نموا بنسبة 21.6 بالمئة في صافي أرباح الربع الأول بفضل عكس مخصصات طارئة لبعض المشروعات التي تم الانتهاء منها.

وتراجعت الإيرادات في ثلاثة أشهر حتى نهاية مارس آذار بنسبة 35 بالمئة إلى 632.2 مليون درهم .

ونزل سهم الدار 3.3 في المئة وصروح 1.6 في المئة في بورصة أبوظبي بحلول الساعة 0615 بتوقيت جرينتش.

وقال جورجيت سينغ المدير التنفيذي للعمليات في صروح "يشهد السوق زيادة مستمرة في المعروض (من العقارات) ولكن بشكل محكوم وعلى مراحل لمساعدة السوق على استيعابه."

وتمضي الشركة قدما في خطتها لتسليم سبعة آلاف وحدة حتى نهاية عام 2014 .