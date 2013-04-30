مقدمة 1-انخفاض صافي أرباح إعمار العقارية بدبي 8% في الربع/1

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دبي 30 أبريل نيسان (رويترز) - أعلنت إعمار العقارية أكبر شركة للتطوير العقاري في دبي اليوم الثلاثاء أن صافي أرباح الربع الأول من العام تراجع ثمانية بالمئة بسبب ارتفاع كبير لتكلفة البيع والإدارة وهي نتيجة أدنى من توقعات المحللين.

وقالت إعمار التي شيدت برج خليفة أعلى برج في العالم إن أرباحها بلغت 556 مليون درهم (151.4 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس اذار مقارنة مع 606 ملايين درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وكان ستة محللين قد توقعوا في استطلاع أجرته رويترز أن تبلغ الأرباح 600 مليون درهم في المتوسط.

وبلغت الإيرادات 2.11 مليار درهم في الربع الأول بزيادة 16 بالمئة عن 1.82 مليار درهم في الفترة المقابلة.

وقال لويك بليتشيت مساعد نائب رئيس الوطني للاستثمار "كانت نفقات البيع والتسويق النقطة الرئيسية هذا الربع.

"عززت إعمار أنشطتها في التطوير العقاري في الربعين السابقين وأدى ذلك إلى نفقات إضافية للشركة."

وزادت نفقات البيع والتسويق والنفقات العامة والإدارية 26 بالمئة إلى 531 مليون درهم في الربع الأول.