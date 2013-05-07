أرباح ايبيك أبوظبي 1.7 مليار دولار في 2012
دبي 7 مايو أيار (رويترز) - قالت شركة الاستثمارات البترولية الدولية (ايبيك) المملوكة لحكومة أبوظبي إن صافي أرباح 2012 صعد بفضل تحسن الأداء التشغيلي لوحدات رئيسية وتعافي القيمة السوقية لأسهم مدرجة.
وقالت ايبيك التي تملك حصصا في شركات مثل سبسا الاسبانية ومجموعة النفط النمساوية أو.ام.في إن صافي ربح 2012 زاد إلى 6.4 مليار درهم (1.74 مليار دولار) من 164.1 مليون درهم في 2011.
وقالت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء إن نمو الأرباح يرجع إلى الأداء التشغيلي القوي لشركات سبسا ونوفا كيميكالز وبورياليس وتعافي قيمة أسهم مملوكة لشركة آبار.
وتملك ايبيك عبر وحدتها آبار للاستثمارات حصة في بنك أوني كريديت الايطالي.
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