مقدمة 2-تراجع أرباح طاقة الإماراتية 80% في الربع/1

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من ستانلي كارفالو

أبوظبي 8 مايو أيار (رويترز) - قالت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) اليوم الأربعاء إن صافي ربح الربع الأول من العام تراجع بنسبة 80 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق.

وحققت شركة المرافق - المملوكة للحكومة بنسبة 75 بالمئة - ربحا صافيا بلغ 106 ملايين درهم (28.9 مليون دولار) في الربع الأول مقارنة مع 534 مليون درهم قبل عام.

وبلغت الإيرادات 5.4 مليار درهم في الربع الأول بانخفاض ستة بالمئة عن نفس الفترة قبل عام.

وعزا بيان طاقة الانخفاض إلى غلق منصتها كورمرانت ألفا في بحر الشمال في يناير كانون الثاني وضعف أسعار النفط والسوائل في أمريكا الشمالية فضلا عن حقيقة تحقيق مكاسب استثنائية في الربع الأول من 2012.

وشملت أرباح الربع الأول من العام الماضي مبلغ 378 مليون درهم حصيلة بيع أصول كندية.

ومن المحتمل أن يستمر إغلاق المنصة كورمرانت ألفا في الربع الثاني وهو ما يؤثر على الربحية.