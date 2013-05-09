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صافي ربح طيران الإمارات يرتفع 52% في 2012

Thu May 9, 2013 11:50am GMT
 
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دبي 9 مايو أيار (رويترز) - أعلنت طيران الإمارات شركة الطيران الرئيسية لإمارة دبي اليوم الخميس نموا بلغ 52 بالمئة في صافي أرباح عام 2012 بعد أن عززت الشركة أسطول طائراتها ونقلت مزيدا من المسافرين.

وبلغت أرباح طيران الإمارات 2.3 مليار درهم (622 مليون دولار) في السنة المالية التي انتهت في 31 مارس اذار بزيادة 52 بالمئة عن 1.5 مليار درهم في العام السابق. وتحتل الشركة المركز الرابع عالميا من حيث عدد المسافرين الدوليين وفقا لبيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا).

وقالت طيران الإمارات في بيان إنها سجلت أكبر زيادة للطاقة الاستيعابية في تاريخها العام الماضي حيث تسلمت 34 طائرة جديدة.

وذكرت الشركة وهي أكبر مشتر في العالم لطائرات ايرباص ايه-380 العملاقة إن أرباح مجموعة الإمارات بأكملها بلغت 3.1 مليار درهم شاملة ذراعها للخدمات الجوية شركة دناتا. (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 