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نمو صافي أرباح الواحة كابيتال الاماراتية في الربع/1

Sun May 12, 2013 6:23am GMT
 
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دبي 12 مايو أيار (رويترز) - قالت شركة الواحة كابيتال للاستثمار في أبوظبي اليوم الأحد إن صافي ربحها في الربع الأول ارتفع بفضل أداء قوي للمحفظة الاستثمارية للشركة.

وحققت الواحة كابيتال ربحا صافيا فصليا قدره 85.3 مليون درهم (23.2 مليون دولار) مقارنة مع 15.9 مليون درهم في الربع المقابل.

وقالت الشركة إن نمو الأرباح جاء من شركات المحفظة الاستثمارية للشركة بما فيها شركة ايركاب هولدنجز لتأجير الطائرات المدرجة في نيويورك وشركة دنيا للتمويل ومقرها دولة الامارات العربية المتحدة والانشطة الاستشارية لشركة الواحة.

(إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية - تحرير ايهاب فاروق)
 