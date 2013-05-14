مقدمة 1-نمو أرباح دانة غاز الإماراتية بفضل بيع أسهم في ام.أو.ال

(لإضافة أرباح بيع حصة في ام.أو.ال)

دبي 14 مايو أيار (رويترز) - قالت دانة غاز اليوم الثلاثاء إنها حققت ربحا صافيا بلغ 241 مليون درهم (66 مليون دولار) في الربع الأول من 2013 بعد أن باعت أسهما في مجموعة ام.أو.ال المجرية مقابل 135 مليون دولار وهو ما عوض تراجعا في إيرادات مبيعات الوقود.

وقالت الشركة المدرجة في أبوظبي إن الإيرادات والأرباح الإجمالية تراجعت في الأشهر الثلاثة الأولى من العام بسبب سياسة متحفظة للإنفاق الرأسمالي وتعليق مؤقت لإنتاج غاز البترول المسال في منطقة كردستان العراق حسبما ذكرت الشركة في بيان.

وقالت دانة إن إيرادات بيع المنتجات هبطت 20 بالمئة إلى 557 مليون درهم.

لكن بيع دانة لنصف حصتها تقريبا في مجموعة النفط والغاز المجرية ام.أو.ال في فبراير شباط ساعد على تعويض انخفاض الإيرادات وتراجع في الإنتاج بنسبة ثلاثة بالمئة.

وقالت الشركة "من المتوقع أن ترتفع عائدات الشركة وأرباحها الإجمالية فور بدء عمليات الإنتاج في الحقول المكتشفة حديثا في مصر."

وتسلمت دانة في الربع الأول 41 مليون دولار من مستحقاتها في مصر و32 مليون دولار من كردستان.