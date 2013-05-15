تراجع صافي ربح الاتحاد العقارية الإماراتية 2.2% في الربع/1

دبي 15 مايو أيار (رويترز) - أعلنت الاتحاد العقارية اليوم الأربعاء تراجع صافي ربح الربع الأول من العام 2.2 بالمئة بسبب انخفاض في أسعار المنازل.

وقالت الشركة المدرجة بدبي في بيان للبورصة إنها حققت 21.9 مليون درهم (5.96 مليون دولار) ربحا صافيا في الربع الأول بانخفاض طفيف من 22.4 مليون في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وهوت إيرادات بيع المنازل وإدارة العقارات إلى 25.8 مليون درهم من 159.8 مليون درهم قبل عام.

لكن النفقات تراجعت إلى 24.6 مليون درهم من 35.1 مليون.

والاتحاد إحدى الشركات العقارية العديدة في دبي التي تضررت من جراء انهيار السوق العقارية في عامي 2009 و2010 عندما هوت أسعار المنازل أكثر من النصف وتم تجميد عدد كبير من المشاريع.