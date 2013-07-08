نمو إجمالي إيرادات الاتحاد للطيران 7% في الربع/2

دبي 8 يوليو تموز (رويترز) - قالت الاتحاد للطيران اليوم الاثنين إن إجمالي إيرادات الربع الثاني من العام زاد سبعة بالمئة على أساس سنوي مع ارتفاع إيرادات نقل الركاب أيضا رغم صعوبة أوضاع الاقتصاد العالمي.

وقالت الناقلة التي مقرها أبوظبي في بيان إن إجمالي إيرادات الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران بلغ 1.33 مليار دولار ارتفاعا من 1.25 مليار دولار في الفترة ذاتها من 2012.