مقدمة 1-نمو إيرادات الاتحاد للطيران من نقل الركاب 8% في الربع/2

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أبوظبي 8 يوليو تموز (رويترز) - قالت شركة الاتحاد للطيران في أبوظبي اليوم الاثنين إن إيرادات نقل الركاب زادت ثمانية بالمئة في الربع الثاني من العام مدعومة بارتفاع إيراداتها من تقاسم الرحلات ومن حصص مساهمة بشركات حليفة.

وقالت الشركة المملوكة للدولة في بيان إن إيرادات نقل الركاب للأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران بلغت 921 مليون دولار مقابل 855 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي. وارتفعت هذه الإيرادات في النصف الأول من 2013 بنسبة 13 بالمئة إلى 1.8 مليار دولار.

وحققت الناقلة نحو 184 مليون دولار من تقاسم الرحلات ومن حصص مساهمة في الربع الثاني من العام بزيادة 25 بالمئة مقارنة بالفترة المقابلة من 2012. وشكلت عائدات الشراكة 20 بالمئة من إجمالي إيرادات نقل الركاب في الربع الثاني والنصف الأول من العام.

وأضاف البيان أن حجم عمليات الشحن زاد 26 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني.