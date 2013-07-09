نمو أرباح نخيل يشير إلى الثقة في عقارات دبي

دبي 9 يوليو تموز (رويترز) - سجلت شركة نخيل العقارية التي كانت إحدى أكبر ضحايا انهيار السوق العقارية في دبي في 2009 قفزة بنسبة 57 في المئة في صافي ربح الشهور الستة الأولى من العام مع تحسن أداء الشركة وسط تعافي القطاع العقاري بالإمارة.

وهوت أسهم العقارات في دبي بأكثر من 50 في المئة عن ذروتها في 2008 عقب انفجار الفقاعة العقارية بالامارة غير أن علامات بدأت تظهر على بعض التعافي في الأسعار في الشهور الماضية.

واستحوذت الحكومة على الشركة في إطار خطة إعادة هيلكة بتكلفة 16 مليار دولار أنجزت في 2011.

وقالت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء إنها حققت ربحا صافيا قيمته 1.2 مليار درهم (326.7 مليون دولار) في النصف الأول من 2013 مقارنة مع 767 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وقفزت الايرادات أيضا 36 في المئة في النصف الأول من العام إلى 4.23 مليار درهم. وسلمت الشركة 1400 عقار في تلك الفترة.

وأضافت الشركة في البيان أن أداءها يظهر استمرار نمو وتعافي السوق العقارية في دبي وعودة الثقة إلى المستثمرين في القطاع وفي الشركة ومشروعاتها.

ودشنت مشروعات جديدة في علامة أخرى على تجدد الثقة في القطاع العقاري في الامارة.

وقال علي راشد لوتاه رئيس مجلس إدارة الشركة الشهر الماضي إنها تتفاوض مع دائنين لإعادة تمويل قروض قيمتها ثمانية مليارات درهم تستحق في 2015 وكانت جزءا من خطة إعادة الهيكلة الأصلية لديون بمليارات الدولارات.