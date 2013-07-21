مقدمة 1-ارتفاع صافي ربح سوق دبي المالي في الربع/2 مع زيادة التداول

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دبي 21 يوليو تموز (رويترز) - قال سوق دبي المالي البورصة الخليجية الوحيدة المدرجة إن صافي ربحه ارتفع بشكل كبير في الربع الثاني من العام بفضل ارتفاع قيم التداول وزيادة اهتمام المستثمرين في ظل التعافي الاقتصادي في الإمارة.

وقال السوق في بيان إنه حقق صافي ربح قدره 69.5 مليون درهم (18.9 مليون دولار) في الثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران مقابل صافي ربح بلغ 10.2 مليون درهم في الفترة نفسها من 2012.

وتجاوز ارتفاع صافي الربح إلى ستة أمثاله تقريبا توقعات إتش.إس.بي.سي بأرباح قدرها 66.1 مليون درهم في الربع الثاني.

وبعدما تضرر من أزمة ديون شبه سيادية وانفجار فقاعة عقارية في نهاية العقد الماضي بدأ اقتصاد دبي يظهر علامات على التعافي في الأشهر السابقة وهو ما انعكس على البورصة.

وارتفع مؤشر سوق دبي 37 في المئة في الستة أشهر الأولى من العام ليصبح واحدا من أفضل مؤشرات الأسواق أداء في العالم.

واستفاد سهم سوق دبي المالي أيضا من تحسن معنويات المستثمرين. وأغلق السهم اليوم الأحد مرتفعا 4.6 في المئة محققا أعلى مستوى له منذ أواخر 2009 لتبلغ مكاسبه منذ بداية العام 102.9 في المئة.

وقال السوق في بيان اليوم إن إيرادات الربع الثاني زادت بأكثر من مثليها إلى 112.7 مليون درهم من 49.6 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.