مقدمة 2-ارتفاع كبير في أرباح الإمارات دبي الوطني يعكس انتعاش الإمارة

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دبي 22 يوليو تموز (رويترز) - فاق بنك الإمارات دبي الوطني التوقعات بأن سجل ارتفاعا نسبته 50 بالمئة في صافي ربح الربع الثاني مما دفع سهمه إلى الصعود في علامة جديدة على تعافي اقتصاد الإمارة بقوة.

وقال البنك في بيان اليوم الاثنين إنه سجل صافي ربح قدره 972 مليون درهم (264.6 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران مقارنة مع 647 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي. وتمتلك مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية حصة 55.6 بالمئة في البنك.

وكان خمسة محللين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا في المتوسط أن يبلغ صافي ربح البنك 783.8 مليون درهم في الربع الثاني. وقفز سهم البنك 7.9 بالمئة بعد إعلان النتائج لتصل مكاسبه منذ بداية العام إلى 82.5 بالمئة في سوق صاعدة بدبي.

وقال نافيد أحمد من بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) في مذكرة "في المجمل نعتقد أن البنك سجل مجموعة من النتائج المذهلة ومن المرجح للغاية أن يدفعنا لتعديل تقديراتنا لأداء البنك خلال العام كله برفعها."

وانتعشت معنويات المستثمرين حيال اقتصاد دبي بعد تضرره من أزمة ديون سيادية وانفجار فقاعة عقارية محلية عام 2009.

وعانت بنوك محلية من تباطؤ النمو وما نتج عنه من ارتفاع في المخصصات وتلقى بنك الإمارات دبي الوطني - أكبر بنوك الإمارة حتى الآن - 12.6 مليار درهم في إطار حزمة قدمتها الحكومة الإماراتية لدعم القطاع المصرفي بلغت قيمتها 70 مليار درهم.

وقال البنك اليوم الاثنين إنه سدد 7.8 مليار درهم من هذه الأموال مقابل ثلاثة مليارات سددها في أبريل نيسان.