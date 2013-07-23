مقدمة 2-بنك أبوظبي الوطني يحقق زيادة في صافي ربح الربع/2 دون توقعات المحللين

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دبي 23 يوليو تموز (رويترز) - اعلن بنك أبوظبي الوطني أكبر بنوك الإمارات من حيث القيمة السوقية اليوم الثلاثاء ارتفاع أرباحه الصافية الفصلية بنسبة 15.8 بالمئة لكن الارباح جاءت أقل من توقعات المحللين.

وشهدت بنوك الامارات تحسنا قويا في الربع الثاني من العام بفضل تعاف اقتصادي وانخفاض مخصصات التعرض لكيانات شبه حكومية.

وتجاوزت نتائج بنك الامارات دبي الوطني التوقعات إذ أعلن البنك أمس الإثنين زيادة أرباحه الفصلية 50 في المئة عن العام الماضي.

وبنك ابوظبي الوطني مملوك بنسبة 70 بالمئة لحكومة أبوظبي وقال في بيان انه سجل أرباحا صافية في الربع الثاني بلغت 1.21 مليار درهم (329.4 مليون دولار) ارتفاعا من 1.05 مليار درهم قبل عام.

وكان متوسط توقعات المحللين للأرباح الفصلية 1.29 مليار درهم وفقا لاستطلاع اجرته رويترز.

ويرجع الارتفاع في الأرباح إلى زيادة الدخل من الفوائد ومن غير الفوائد . وزاد الدخل من الفوائد 9.6 بالمئة على أساس سنوي. وارتفع الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 23.5 بالمئة إلى 476 مليون درهم.

وارتفعت مخصصات انخفاض القيمة في الربع الثاني قليلا على أساس سنوي إلى 301 مليون درهم.