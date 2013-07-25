ارتفاع أرباح اتصالات المغرب 12.6% في النصف/1 بدعم من فروعها الإفريقية

الرباط 25 يوليو تموز (رويترز) - قالت شركة اتصالات المغرب أكبر شركة اتصالات في المملكة إن صافي ربحها العائد على المساهمين ارتفع 12.6 بالمئة في النصف الأول من عام 2013 إلى 3.5 مليار درهم (412 مليون دولار).

وكانت شركة فيفندي الفرنسية ذكرت يوم الثلاثاء أنها بدأت مفاوضات حصرية لبيع حصتها البالغة 53 بالمئة في اتصالات المغرب لمؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) في أبوظبي مقابل 4.2 مليار يورو (5.54 مليار دولار) نقدا.

وقال عبد السلام أحيزون الرئيس التنفيذي لاتصالات المغرب إنه إذا كللت المفاوضات بالنجاح فسيتم توقيع الصفقة في 25 سبتمبر أيلول.

وقالت الشركة أمس الأربعاء إنها حققت أهدافها المالية بفضل النمو السريع لوحداتها في إفريقيا وخطة إعادة الهيكلة في عام 2012 رغم تراجع الإيرادات بنسبة 8.1 بالمئة في المغرب سوقها المحلية ومصدر دخلها الأساسي.

وأضافت الشركة أنها نجحت في تحقيق المستوى المستهدف لهامش أرباح التشغيل. وبلغ هامش أرباح التشغيل 56 بالمئة في النصف الأول من عام 2013 مقابل 39 بالمئة في نفس الفترة من العام الماضي.

وتراجعت إيرادات المبيعات 4.6 بالمئة مع انخفاض الإيرادات في المغرب 8.1 بالمئة رغم أن قاعدة عملاء الشركة واصلت نموها لتزيد بنسبة 12.5 بالمئة إلى 35 مليون عميل.

وزادت إيرادات الشركة في الجابون 9.9 بالمئة وفي مالي 10.3 بالمئة وفي بوركينا فاسو 6.5 بالمئة وفي موريتانيا 10.5 بالمئة.

وهبط سهم اتصالات المغرب نحو سبعة بالمئة في بورصة الدار البيضاء إلى 92 درهما ونزل أكثر من ثمانية بالمئة في بورصة باريس إلى 8.2 يورو عقب إعلان فيفندي يوم الثلاثاء حيث يحدد عرض اتصالات الإماراتية سعر سهم الشركة المغربية عند 92.6 درهم.