Sat 24 Dec 2016 | 13:07 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

صافي ربح بنك المشرق يرتفع 25.7% في الربع/2

Thu Jul 25, 2013 11:36am GMT
 
[-] نص [+]

دبي 25 يوليو تموز (رويترز) - أعلن بنك المشرق ثالث أكبر بنك في دبي من حيث الأصول اليوم الخميس قفزة بنسبة 25.7 بالمئة في صافي أرباح الربع الثاني من العام.

وقال البنك في بيان إن صافي ربحه بلغ 402.6 مليون درهم (109.6 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران ارتفاعا من 320.3 مليون درهم في الفترة المقابلة من عام 2012.

وارتفعت الأرباح في الأشهر الستة الأولى من 2013 بنسبة 40.1 بالمئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي لتصل إلى 828 مليون درهم. وكانت هذه الزيادة متوقعة بعد أن ارتفع صافي ربح الربع الأول 57 بالمئة على أساس سنوي.

وبلغت مخصصات انخفاض القيمة 213.6 مليون درهم في الربع الثاني بزيادة 20.9 بالمئة عن 176.7 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2012.

(الدولار = 3.6730 درهم إماراتي)

(إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية)
 