مقدمة 1-نمو صافي ربح بنك المشرق 25% في الربع/2 بدعم من إيرادات الرسوم

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دبي 25 يوليو تموز (رويترز) - أعلن بنك المشرق ثالث أكبر بنك في دبي من حيث الأصول اليوم الخميس قفزة بنسبة 25.7 بالمئة في صافي أرباح الربع الثاني من العام بدعم من ارتفاع إيرادات الرسوم لينضم إلى البنوك التي أعلنت نتائج فصلية قوية في الإمارات.

وقال البنك في بيان إن صافي ربحه بلغ 402.6 مليون درهم (109.6 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران ارتفاعا من 320.3 مليون درهم في الفترة المقابلة من عام 2012.

وكان من المتوقع أن تعلن البنوك في الإمارات عن أرباح قوية في الربع الثاني بفضل الانتعاش الاقتصادي في القطاعات الرئيسية خاصة العقارات وانخفاض المخصصات في ظل تعافي البلاد من مشكلات ديون مؤسسات مرتبطة بالدولة في دبي.

وحقق بنك الإمارات دبي الوطني وبنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الإسلامي صافي أرباح فاقت التوقعات. وجاءت نتائج بنك أبوظبي الوطني دون التوقعات ولكنه حقق زيادة في الأرباح بلغت 15.8 بالمئة.

وارتفعت أرباح المشرق في الربع الثاني بدعم من زيادة صافي إيرادات الرسوم والعمولات بنسبة 23 بالمئة على أساس سنوي.

وجاء ارتفاع الأرباح رغم زيادة مخصصات انخفاض القيمة 20.9 بالمئة مقارنة بالربع الثاني من عام 2012. وبلغت المخصصات 213.6 مليون درهم في ثلاثةأشهر حتى 30 يونيو حزيران.

وزادت الأرباح في الأشهر الستة الأولى من 2013 بنسبة 40.1 بالمئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي لتصل إلى 828 مليون درهم. وكانت هذه الزيادة متوقعة بعد أن ارتفع صافي ربح الربع الأول 57 بالمئة على أساس سنوي.

وكان عبد العزيز الغرير الرئيس التنفيذي للمشرق قال في فبراير شباط إنه يشعر بالتفاؤل إزاء أداء البنك هذا العام ويتوقع نمو أرباحه بما يتراوح بين 10 و15 بالمئة مع استمرار تراجع المخصصات.

وزادت القروض والسلفيات في نهاية يونيو حزيران 14.6 بالمئة مقارنة بنهاية 2012 بينما نمت الودائع بنسبة 7.4 في نفس الفترة.