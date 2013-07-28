نمو أرباح بنك الاتحاد الوطني في أبوظبي 7.2% في الربع/2

دبي 28 يوليو تموز (رويترز) - أعلن بنك الاتحاد الوطني ومقره أبوظبي اليوم الأحد أن أرباح الربع الثاني نمت 7.2 في المئة متجاوزة توقعات المحللين بفضل خفض المخصصات وتراجع تكلفة التمويل.

وذكر البنك في إشعار للبورصة أنه سجل أرباحا 488.3 مليون درهم (132.95 مليون دولار) في الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو حزيران ارتفاعا من 455.7 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي.

وفي استطلاع اجرته رويترز توقع محللون أن يحقق البنك المملوك لحكومتي أبوظبي ودبي 474.23 مليون درهم أرباحا في المتوسط في الربع الثاني.

وذكر البنك أن خسائر انخفاض القيمة نزلت إلى 111.9 مليون درهم من 120.1 مليون درهم كما سجلت تكلفة الفائدة انخفاضا حادا إلى 257.9 مليون درهم من 372 مليونا قبل عام.

وفي ابريل نيسان استكمل البنك سداد قرض قيمته 1.7 مليار درهم لوزارة المالية الإماراتية. وكان البنك سدد من قبل 1.5 مليار درهم في الربع الأول من العام الجاري.