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صافي ربح إعمار العقارية يرتفع 10% في الربع/2 متجاوزا التوقعات

Mon Jul 29, 2013 11:28am GMT
 
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دبي 29 يوليو تموز (رويترز) - اوردت شركة إعمار العقارية أكبر شركة عقارية في دبي اليوم الإثنين ان صافي ربح الربع الثاني ارتفع 10 بالمئة متجاوزا التوقعات بفضل زيادة في المبيعات العقارية في الإمارة.

واعلنت الشركة التي شيدت أطول برج في العالم برج خليفة أنها حققت أرباحا 675 مليون درهم (183.8 مليون دولار) في الربع الثاني مقابل 614 مليونا قبل عام.

وتوقع خمسة محللين في استطلاع اجرته رويترز أن يبلغ متوسط صافي الربح 563.4 مليون درهم.

وسجل الدخل في الربع الثاني 3.1 مليار درهم بارتفاع 48 بالمئة عن 2.1 مليار درهم قبل عام.

واعلنت الشركة في وقت سابق عن عدة مشروعات جديدة وقالت إن إجمالي قيمة المبيعات في النصف الأول من العام 6.3 مليار درهم اي أربعة امثال المبيعات خلال نفس الفترة من عام 2012.

(الدولار = 3.6730 درهم إماراتي) (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 