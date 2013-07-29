مقدمة 1-صافي ربح إعمار العقارية يرتفع 10% في الربع/2 متجاوزا التوقعات

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دبي 29 يوليو تموز (رويترز) - أوردت شركة إعمار العقارية أكبر شركة تطوير عقاري في دبي اليوم الإثنين ان صافي ربح الربع الثاني من العام ارتفع 10 بالمئة متجاوزا التوقعات بفضل زيادة في المبيعات العقارية في الإمارة بعد هبوط في السوق استمر عدة أعوام.

وباعت الشركة التي شيدت أطول برج في العالم برج خليفة مجموعة من المشروعات الجديدة هذا العام.

وقالت إعمار في بيان إلى بورصة دبي إنها حققت صافي أرباح قدره 675 مليون درهم (183.8 مليون دولار) في الربع الثاني مقابل 614 مليونا قبل عام.

وتوقع خمسة محللين في استطلاع اجرته رويترز أن يبلغ متوسط صافي الربح 563.4 مليون درهم.

وبلغت إيرادات الربع الثاني 3.1 مليار درهم بارتفاع 48 بالمئة عن 2.1 مليار درهم قبل عام.

وقالت الشركة التي أعلنت عن عدة مشروعات جديدة هذا العام إن إجمالي مبيعاتها من العقارات في دبي في النصف الأول من العام بلغ 6.3 مليار درهم أو نحو أربعة أمثال المبيعات خلال الفترة نفسها من عام 2012.

وقالت إعمار إنها سلمت منذ بداية العام ما يزيد عن 36600 وحدة من بينها نحو 20900 شقة و15700 فيلا.