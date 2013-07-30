نمو صافي ربح أبوظبي التجاري 25% في الربع/2

دبي 30 يوليو تموز (رويترز) - أعلن بنك أبوظبي التجاري اليوم الثلاثاء نمو صافي ربح الربع الثاني من العام 25 بالمئة ليتجاوز توقعات المحللين.

وقال ثالث أكبر بنك إماراتي من حيث القيمة السوقية إنه حقق 917 مليون درهم (249.7 مليون دولار) ربحا صافيا للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو حزيران. وبحسب بيانات لتومسون رويترز كان صافي ربح الفترة ذاتها قبل عام 733 مليون درهم.

وتوقع ستة محللين استطلعت رويترز آراءهم أن تبلغ أرباح الربع الثاني 783.7 مليون درهم في المتوسط.

وتعلن البنوك الإماراتية عن تحسن قوي في نتائج الربع الثاني بفضل تعاف اقتصادي وتراجع مخصصات الانكشاف على الكيانات شبه الحكومية. وفي الأسبوع الماضي أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن قفزة 50 بالمئة في الأرباح لتفوق التوقعات.

وقال بنك أبوظبي التجاري إن صافي ربح النصف الأول من العام زاد 17 بالمئة إلى 1.82 مليار درهم.