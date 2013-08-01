صافي ربح تبريد الإماراتية يقفز 37% في الربع/2

دبي أول أغسطس آب (رويترز) - قالت شركة تبريد المملوكة جزئيا لصندوق مبادلة التابع لحكومة أبوظبي اليوم الخميس إن صافي ربح الربع الثاني من العام زاد 37 بالمئة مدعوما بنمو في الأنشطة الأساسية وانخفاض التكاليف.

وقالت الشركة المدرجة في دبي إنها حققت 79.4 مليون درهم (21.6 مليون دولار) ربحا صافيا للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو حزيران مقارنة مع 57.9 مليون درهم للفترة ذاتها من العام الماضي.

وقالت الشركة التي تقدم أنظمة التبريد للعقارات السكنية والتجارية في الخليج إن تكاليف التشغيل زادت إلى 144.6 مليون درهم من 178.2 مليون.

وبحسب بيان للشركة تراجعت الإيرادات الفصلية للمجموعة ستة بالمئة إلى 278.7 مليون درهم مع استمرارها في تقليص الأنشطة غير الأساسية.

كانت تبريد حصلت على تمويل قيمته 3.1 مليار درهم من مبادلة في مارس آذار لمساعدتها في معالجة ديونها المتراكمة. واتفقت الشركة على إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم لصالح مبادلة بقيمة 1.13 مليار درهم في إطار خطة لإعادة الرسملة.

وارتفعت أسهم تبريد 72 بالمئة منذ بداية العام مما يجلعها من أفضل الشركات أداء على مؤشر دبي.