ارتفاع صافي ربح دبي للاستثمار لأكثر من مثليه في الربع/2

دبي أول أغسطس آب (رويترز) - قالت مجموعة دبي للاستثمار التي تنوي إصدار صكوك قيمتها 300 مليون دولار هذا العام إن صافي ربح الربع الثاني من العام ارتفع لأكثر من مثليه بفضل مكاسب في قيمة استثماراتها.

وحققت الشركة التي يملك الصندوق السيادي مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية 11.5 بالمئة فيها ربحا صافيا بلغ 158.5 مليون درهم (43.2 مليون دولار) مقارنة مع 63.4 مليون درهم في الفترة ذاتها من 2012.

وقالت دبي للاستثمار اليوم الخميس إنها حققت ربحا قدره 24.2 مليون درهم في القيمة العادلة لاستثمارات مقارنة مع خسارة 14.9 مليون درهم في الفترة المقابلة.

وقالت الشركة إنها تنوي إصدار صكوك قيمتها 300 مليون دولار وستطرق السوق في ربع السنة المقبل.