مصحح-مقدمة 1-سهم تبريد الإماراتية يقفز بعد زيادة 37% في صافي ربح الربع/2

(لتصحيح الفقرة الثالثة بما يوضح أن تكاليف التشغيل تراجعت وتوضيح أن التمويل الذي حصلت عليه تبريد من مبادلة كان في مارس 2011 في الفقرة الخامسة)

دبي أول أغسطس آب (رويترز) - قفز سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) المملوكة جزئيا لصندوق مبادلة التابع لحكومة أبوظبي 3.4 بالمئة اليوم الخميس بعد أن أعلنت الشركة ارتفاع صافي ربحها في الربع الثاني من العام 37 بالمئة.

وقالت تبريد المدرجة في دبي إنها حققت 79.4 مليون درهم (21.6 مليون دولار) ربحا صافيا للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو حزيران مقارنة مع 57.9 مليون درهم للفترة ذاتها من العام الماضي. وعزت الشركة هذه الزيادة إلى انخفاض التكاليف ونمو إيرادات أنشطة المياه المبردة الأساسية.

وقالت الشركة التي تقدم أنظمة التبريد للعقارات السكنية والتجارية في الخليج إن تكاليف التشغيل تراجعت إلى 144.6 مليون درهم من 178.2 مليون.

وتراجعت الإيرادات الفصلية للمجموعة ستة بالمئة إلى 278.7 مليون درهم مع استمرارها في تقليص الأنشطة غير الأساسية. وارتفعت إيرادات المياه المبردة أربعة بالمئة إلى 262.1 مليون درهم.

كانت تبريد حصلت على تمويل قيمته 3.1 مليار درهم من مبادلة في مارس آذار 2011 لمساعدتها في معالجة ديونها المتراكمة. واتفقت الشركة على إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم لصالح مبادلة بقيمة 1.13 مليار درهم في إطار خطة لإعادة الرسملة.

وزاد سهم تبريد 1.9 بالمئة إلى 2.12 درهم في بورصة دبي بحلول الساعة 0630 بتوقيت جرينتش. وارتفع السهم 72 بالمئة منذ بداية العام وحتى قبل إعلان اليوم.

وتخطى السهم أمس الأربعاء مستوى المقاومة 2.05 درهم الذي سجله في يونيو حزيران ويشهد اتجاها صعوديا منذ بداية العام. ويشير تحليل فني إلى أن مستوى المقاومة التالي هو المستوى الذي بلغه السهم في مارس آذار 2012 عندما سجل 2.36 درهم.