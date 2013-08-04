ارتفاع صافي أرباح ديار العقارية 47% في الربع/2

دبي 4 أغسطس آب (رويترز) - أوردت شركة ديار العقارية ومقرها دبي اليوم الأحد أن صافي أرباحها ارتفع 47 بالمئة في الربع الثاني بفضل انخفاض التكلفة وتعديل القيمة العادلة لأسعار العقارات التي تستثمر فيها

وكانت ديار من أكثر الشركات تضررا نتيجة انهيار السوق العقارية في دبي في عامي 2009-2010 .

وأعلنت ديار أن صافي الربح المجمع بلغ 27.3 مليون درهم (7.4 مليون دولار) مقارنة مع 18.6 مليون درهم قبل عام.

وتوقع محلل في بنك الاستثمار البحريني سيكو أن تبلغ أرباح الربع الثاني ستة ملايين درهم.

وانخفضت الإيرادات خلال الربع إلى 93.6 مليون درهم من 143.5 مليون درهم قبل عام.

وحققت الشركة أرباحا 36.6 مليون درهم خلال الربع بفضل تعديلات القيمة العادلة للعقارات التي تستثمر فيها ونزلت التكلفة المباشرة خلال الربع إلى 2.2 مليون درهم من 82.9 مليون درهم.

وبدأت الشركات العقارية في العام الماضي تعافيها اثر هبوط الأسعار أكثر من 50 بالمئة من ذورتها في عام 2008. وفي يوليو تموز اعلنت إعمار العقارية وهي أكبر شركة عقارية في دبي ارتفاع صافي ربح الربع الثاني عشرة بالمئة.