شعاع كابيتال الإماراتية تتحول للربحية في الربع/2

وقالت شعاع في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء إنها حققت 1.3 مليون درهم (353 ألفا و900 دولار) ربحا صافيا في الربع الثاني مقارنة مع خسارة بلغت 15.9 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.