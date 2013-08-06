شعاع كابيتال الإماراتية تتحول للربحية في الربع/2
دبي 6 أغسطس آب (رويترز) - حقق بنك الاستثمار شعاع كابيتال ربحا طفيفا في الربع الثاني من العام مدعوما بنمو أنشطة إدارة الأصول والإقراض.
وقالت شعاع في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء إنها حققت 1.3 مليون درهم (353 ألفا و900 دولار) ربحا صافيا في الربع الثاني مقارنة مع خسارة بلغت 15.9 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وقالت الشركة التي مقرها دبي إن الإيرادات الفصلية زادت 95 بالمئة إلى 43.4 مليون درهم. وعمدت شعاع إلى الاستغناء عن موظفين منذ 2011 لخفض التكاليف.
(الدولار = 3.6730 درهم إماراتي) (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
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