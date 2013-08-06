دراجون أويل تقول أرباح النصف/1 انخفضت 20%

لندن 6 أغسطس آب (رويترز) - انخفضت أرباح دراجون أويل بنسبة 20 بالمئة في النصف الأول من العام بفعل بطء وتيرة تقدم مشروعات للبنية التحيتة عما هو متوقع وتعديل هيكل التسعير في صفقات البيع الحالية.

وقالت الشركة التي مقرها دبي اليوم الثلاثاء إن أرباح التشغيل في النصف الأول انخفضت إلى 324.1 مليون دولار من 404.2 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

وتعتزم الشركة التي تتركز أنشطتها في تركمانستان التنقيب عن النفط في العراق وأفغانستان وقالت إن الإنتاج نما في تلك الفترة بنسبة 15 بالمئة إلى 73 ألفا 600 برميل يوميا. كانت دراجون قالت في وقت سابق من العام إن انتاج العام الجاري سينمو عند الحد الادني للهدف الموضوع بين عشرة و15 بالمئة.