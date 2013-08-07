مقدمة 2-الدار الإماراتية تنوي خفض ديونها بعد تحسن أوضاع السوق

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أبوظبي 7 أغسطس آب (رويترز) - قالت الدار العقارية أكبر شركة عقارية في أبوظبي اليوم الأربعاء إنها تخطط لخفض ديونها التي تبلغ 3.8 مليار دولار باكثر من النصف في السنوات القادمة مع بدء تعافيها من أزمة العقارات وتحقيقها المكاسب من الاندماج مع منافستها الرئيسية.

وانخفضت أسعار العقارات في الإمارات الى أقل من النصف بعد الأزمة المالية العالمية ونجت الدار من الانهيار بفضل خطة إنقاذ حكومية قيمتها عشرة مليارات دولار عام 2010.

وبعد مرور ثلاث سنوات مازالت الدار تكافح. وانخفضت عائداتها في الربع الثاني حين كانت المبيعات شحيحة وكان معظم صافي دخلها من مكسب غير متكرر مرتبط باندماجها مع منافستها صروح في وقت سابق هذا العام.

وتسعى الدار لإعادة تمويل ديون قائمة من بينها سندات قيمتها 1.2 مليار دولار تستحق في العام المقبل وذلك بعدما سجل صافي ربح الربع الثاني ارتفاعا بفضل مكاسب غير متكررة من اندماجها مع منافستها صروح.

وقال جريج فيور المدير المالي للشركة إن العائدات ستبدأ تتحسن في الربع الثالث حين ستستفيد الدار من تدفق عائدات صروح وإنها ستنمو بحلول نهاية العام حين تبدأ تسليم سبعة آلاف وحدة.

وأضاف أن المكسب المتكرر الذي يأتي من مراكز التسوق والفنادق سينمو من الربع الثالث حين يدمج المكسب المتكرر لصروح في مكسب الدار.

وستسعى الدار التي بنت حلبة سباق فورمولا1 في ابوظبي إلى خفض مديونيتها بما بين اربعة وخمسة مليارات درهم (1.36-1.09 مليار دولار) من 14 مليارا في السنوات القليلة القادمة.