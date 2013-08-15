أرابتك الإماراتية تعود للربحية في الربع/2

دبي 15 أغسطس آب (رويترز) - تحولت أرابتك أكبر شركة مقاولات في دبي إلى الربحية في الربع الثاني من العام وفاقت نتائجها توقعات المحللين بفضل نمو مشاريعها في السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وقالت أرابتك المملوكة جزئيا لصندوق آبار للاستثمار التابع لحكومة أبوظبي في بيان للبورصة اليوم الخميس إنها حققت 92.4 مليون درهم (25.16 مليون دولار) ربحا صافيا في الربع الثاني مقارنة مع خسارة قدرها 11.6 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2012.

وتفوق الأرباح متوسط تقديرات خمسة محللين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ربحا صافيا قدره 51.5 مليون درهم.

وبلغت إيرادات الربع الثاني 1.6 مليار درهم مقابل 1.3 مليار قبل عام.

كانت أرابتك التي جمعت 650 مليون دولار من إصدار حقوق في يوليو تموز لدعم خطط توسع قد فازت بعدة عقود هذا العام ولاسيما في أبوظبي الغنية بالنفط حيث مقر مساهمها الرئيسي آبار.