نمو صافي ربح مستشفى المركز الطبي الجديد الإماراتية 17% في النصف/1

أبوظبي 20 أغسطس آب (رويترز) - قال المدير المالي لمستشفى المركز الطبي الجديد اليوم الثلاثاء إن شركة الرعاية الصحية الإماراتية حققت زيادة 17.4 بالمئة في صافي ربح النصف الأول من العام بدعم من ارتفاع مستويات الإشغال.

وحققت مستشفى المركز الطبي الجديد التي أدرجت ببورصة لندن في ابريل نيسان من العام الماضي صافي ربح بلغ 32.3 مليون دولار في الأشهر الستة الأولى من العام مقارنة مع 27.5 مليون قبل عام.

وقال المدير المالي براسانث مانغات لرويترز بالهاتف "عدد المرضى وارتفاع مستويات الإشغال في مستشفياتنا دعم أعمالنا."

وأضاف أن عدد المرضى تخطى المليون في الأشهر الستة الأولى من العام ومن المتوقع أن يتجاوز المليونين بنهاية العام.

وتابع "وضعنا قوي في سوق الرعاية الصحية في الإمارات العربية المتحدة التي تشهد نموا إلى جانب الثقة القوية على مستوى الاقتصاد بشكل عام."

وقالت مستشفى المركز الطبي الجديد في بيان إن أرباح وحدة الرعاية الصحية نمت 17.3 بالمئة الى 143.2 مليون من 122.1 مليون قبل عام.

وبلغت أرباح وحدة الرعاية الصحية قبل حساب الفوائد والضرائب والاهلاكات واستهلاك الديون 40 مليون دولار بزيادة 20.2 بالمئة.

ونمت أرباح وحدتها للتوزيع 11.9 بالمئة إلى 147.1 مليون دولار.

وقال مانغات إن مستشفى المركز الطبي الجديد التي تخطط لانفاق رأسمالي حجمه 120 مليون دولار هذا العام أنفقت نحو 29 مليون دولار في النصف الأول على مشاريع رأسمالية جديدة وستستثمر باقي المبلغ قبل نهاية العام في مشروعات للرعاية الصحية.

ومن المقرر فتح مركز طبي جديد في وقت لاحق هذا العام في الإمارات وافتتاح مستشفيين في النصف الأول من 2014.