لامبريل تعود للربحية لكن تتوقع تراجع الإيرادات في 2014

لندن 29 أغسطس آب (رويترز) - عادت شركة لامبريل لصناعة الحفارات النفطية ومقرها الإمارات العربية المتحدة إلى الربحية في النصف الأول من 2013 بعد أن تكبدت خسائر ثقيلة في 2012 لكنها حذرت من أن وتيرة الفوز بالعقود الجديدة تباطأت وأن الإيرادات ستتراجع في العام المقبل.

وبلغت أرباح لامبريل قبل الضرائب 10.1 مليون دولار مقارنة مع خسارة قدرها 50.8 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

واستقرت الإيرادات دونما تغير يذكر عند 521 مليون دولار.

وقال جون كنيدي رئيس مجلس الإدارة في بيان "استعادت الأعمال حيويتها وتتطلع لامبريل إلى خطوات أخرى من أجل مستقبل ايجابي ومستدام."