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لامبريل تعود للربحية لكن تتوقع تراجع الإيرادات في 2014

Thu Aug 29, 2013 8:44am GMT
 
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لندن 29 أغسطس آب (رويترز) - عادت شركة لامبريل لصناعة الحفارات النفطية ومقرها الإمارات العربية المتحدة إلى الربحية في النصف الأول من 2013 بعد أن تكبدت خسائر ثقيلة في 2012 لكنها حذرت من أن وتيرة الفوز بالعقود الجديدة تباطأت وأن الإيرادات ستتراجع في العام المقبل.

وبلغت أرباح لامبريل قبل الضرائب 10.1 مليون دولار مقارنة مع خسارة قدرها 50.8 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

واستقرت الإيرادات دونما تغير يذكر عند 521 مليون دولار.

وقال جون كنيدي رئيس مجلس الإدارة في بيان "استعادت الأعمال حيويتها وتتطلع لامبريل إلى خطوات أخرى من أجل مستقبل ايجابي ومستدام."

وسجلت لامبريل خسارة قدرها 105 ملايين دولار في عام 2012 الذي وصفته بأنه أصعب عام في تاريخها إذ توسعت في مجالات تنطوي على مخاطر مثل سفن توربينات الرياح التي واجهت فيها صعوبات تشغيلية دفعتها لتحذير المساهمين بشأن الأرباح. (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 