التحالفات ترفع إيرادات الاتحاد للطيران من نقل الركاب 10%

دبي 7 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت الاتحاد للطيران إن إيرادات نقل الركاب ارتفعت عشرة بالمئة في الربع الثالث من العام مع توسع الشركة التي مقرها أبوظبي عالميا من خلال اتفاقات شراكة.

وعززت الشركة غير المدرجة شبكتها الدولية من خلال اتفاقات لتقاسم الرحلات وشراء حصص أقلية على مدار عشر سنوات في الوقت الذي تواجه فيه منافسة متزايدة في الداخل من شركات إقليمية مثل طيران الإمارات والخطوط الجوية القطرية.

وتملك الاتحاد حصصا في اير برلين و فيرجن أستراليا ووقعت اتفاقات مع الخطوط الجوية لجنوب افريقيا واير كندا وبيلافيا في روسيا البيضاء والخطوط الجوية الكورية في الربع الثالث.

وتتوسع الشركة في شراكاتها مع خلال إدارة جات ايروايز الصربية وشراء حصة في جت ايروايز الهندية.

وقالت الشركة المملوكة للحكومة في بيان إن إيرادات نقل الركاب في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر أيلول ارتفعت إلى 1.03 مليار دولار مقابل 938 مليون دولار في الفترة نفسها من عام 2012. وفي التسعة أشهر الأولى من العام ارتفعت إيرادات الركاب 12 بالمئة إلى 2.9 مليار دولار.

وحققت اتفاقات تقاسم الرحلات والتحالفات دخلا بلغ 247 مليون دولار في الربع الثالث بزيادة 36 بالمئة عن الفترة المقابلة من العام الماضي وشكل دخل اتفاقات الشراكة 23 بالمئة من إجمالي إيرادات رحلات الركاب في الربع الثالث.

وفي الشهر الماضي أعلنت الاتحاد أنها تتوقع أن تقر الحكومة الهندية اتفاق جت ايروايز وقيمته 600 مليون دولار في وقت قريب واليوم أعلنت إحراز تقدم في هذا الصدد.

ونم حجم أنشطة الشحن بنسبة 41 بالمئة في الربع الثالث.