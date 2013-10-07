نمو أرباح نخيل الإماراتية 58% في 9 أشهر

دبي 7 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت نخيل العقارية المملوكة لحكومة دبي اليوم الاثنين إن صافي الربح قفز 58 بالمئة على أساس سنوي في تسعة أشهر مع استفادة الشركة من تعافي السوق العقارية في الإمارة.

وقال بيان إن الشركة التي استحوذت عليها الحكومة في إطار خطة إعادة هيكلة قيمتها 16 مليار دولار تمت في 2011 قد حققت ربحا صافيا بلغ 1.77 مليار درهم (481.9 مليون دولار) في الأشهر التسعة حتى 30 سبتمبر أيلول مقابل 1.12 مليار درهم في الفترة ذاتها من 2012.

وتراجعت أسعار العقارات في دبي أكثر من 50 بالمئة عن ذروتها في 2008 لكنها ترتفع في الأشهر الأخيرة مع تجدد ثقة المستثمرين في القطاع.

وأدى حجم ارتفاع الأسعار - أكثر من 22 بالمئة في العام الأخير وفقا لما ذكرته شركة جونز لانج لاسال للاستشارات العقارية الأسبوع الماضي - إلى صدور تحذير من صندوق النقد الدولي في يوليو تموز من تكون فقاعة عقارية جديدة في السوق.

وقالت نخيل التي شيدت من قبل جزرا صناعية على شكل أشجار النخيل وخريطة العالم إن إيراداتها بلغت 6.83 مليار دهم في الأشهر التسعة الأولى من العام بزيادة 50 بالمئة عن 2012 مدعومة بتسليم عقارات.

وأضافت الشركة أنها دفعت نحو 12 مليار درهم إلى الدائنين التجاريين وحوالي 1.5 مليار درهم إلى دائنين آخرين في صورة فوائد ومدفوعات أرباح صكوك منذ أغسطس آب 2011.