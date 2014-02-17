صافي ربح إعمار العقارية يقفز 48% في الربع/4

دبي 17 فبراير شباط (رويترز) - أعلنت إعمار العقارية أكبر شركة تطوير عقاري في دبي اليوم الإثنين عن قفزة بنسبة 48 بالمئة في صافي ربح الربع الرابع متجاوزة توقعات المحللين بفضل تجدد النشاط العقاري والسياحي في الإمارة.

وقالت إعمار - التي شيدت أطول برج في العالم - في بيان إلى سوق دبي المالي إن أرباحها بلغت 756 مليون درهم (206 ملايين دولار) في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة مع 512 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2012.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يبلغ صافي الربح في المتوسط 622 مليون درهم.

وقالت إعمار - التي أطلقت عدة مشروعات جديدة في 2013 - إن إجمالي قيمة مبيعاتها في دبي العام الماضي بلغ 12 مليار درهم أي نحو ثلاثة أمثال المبيعات في 2012.

(الدولار = 3.6730 درهم إماراتي)