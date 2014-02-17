نمو صافي ربح العربية للطيران 12% في الربع/4 لكن دون التوقعات

دبي 17 فبراير شباط (رويترز) - أعلنت الناقلة الاقتصادية العربية للطيران شركة الخطوط الجوية الإماراتية الوحيدة المدرجة اليوم الاثنين ارتفاع صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 12 بالمئة بفضل زيادة نقل الركاب.

وقالت الشركة ومقرها الشارقة في بيان بالبريد الإلكتروني إنها حققت 94 مليون درهم (25.6 مليون دولار) ربحا صافيا في الربع الرابع مقارنة مع 84 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2012.

وتوقع ثلاثة محللين استطلعت رويترز آراءهم ارتفاع الأرباح الفصلية للعربية للطيران 20.5 بالمئة في المتوسط لكن توقعاتهم كانت ترتكز على رقم مختلف بعض الشيء لا يشمل أرباح حملة حصص الأقلية في وحدات الشركة.

وزادت الأرباح السنوية اثنين بالمئة إلى 435 مليون درهم.

وأقلت الشركة 1.5 مليون مسافر في الربع الأخير من 2013 بزيادة 15 بالمئة على أساس سنوي. وزادت حركة نقل الركاب للعام بأكمله 15 بالمئة أيضا إلى 6.1 مليون مسافر.

وقالت العربية للطيران إن مجلس إدارتها أوصى بتوزيع نقدي نسبته 7.25 بالمئة.