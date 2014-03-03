مقدمة 1-ارتفاع أرباح الاتحاد للطيران الإماراتية 48% في 2013

(لإضافة اقتباسات وتفاصيل)

أبوظبي 3 مارس آذار (رويترز) - أعلنت شركة الاتحاد للطيران في أبوظبي اليوم الاثنين نمو أرباحها 48 بالمئة في عام 2013 وتوقعت مزيدا من النمو هذا العام حيث تهدف إلى تطوير شبكة تحالفاتها باستثمار محتمل في أليطاليا.

وحققت الاتحاد للطيران صافي ربح بلغ 62 مليون دولار في العام الماضي ارتفاعا من 42 مليونا في 2012. وتملك الشركة الإماراتية حصص أقلية في سبع شركات طيران من بينها اير برلين وفيرجن أستراليا.

وقالت الاتحاد للطيران في بيان إن إيراداتها زادت 27 بالمئة في 2013 إلى 6.1 مليار دولار. وحققت الشركة التي أسست قبل عشر سنوات أول ربح لها في عام 2011 وأقلت ما يقرب من 12 مليون مسافر العام الماضي.

وأجرت الاتحاد للطيران غير المدرجة في البورصة عمليات استحواذ في الأشهر الماضية إذا استحوذت على حصتي أقلية في فيرجن أستراليا واير لينجوس الأيرلندية ورفعت حصتها في اير برلين واير سيشل.

وتجري الناقلة الإماراتية محادثات مع أليطاليا للاستثمار في شركة الطيران الإيطالية المتعثرة وبدأت عملية الفحص الفني.

وقال الرئيس التنفيذي للاتحاد جيمس هوجان في مقابلة "التفويض الموكل إلي هو الحفاظ على الربحية."

وأضاف "لدي مستوى مستهدف للربح في عام 2014 .. سيكون أكبر من (هدف) 2013 وسيلبي أهدافي."