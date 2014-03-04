مقدمة 1-ارتفاع أرباح اتصالات الإماراتية 70% في الربع/4 لكن دون التوقعات

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من مات سميث

دبي 4 مارس آذار (رويترز) - حققت مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) ارتفاعا بنسبة 70 بالمئة في صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي ليأتي دون توقعات المحللين.

وتشير حسابات لرويترز إلى أن الشركة وهي أكبر مشغل للاتصالات في الإمارات حققت صافي ربح بلغ 1.45 مليار درهم (394.77 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول.

كان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن تصل أرباح الشركة إلى 2.17 مليار درهم في الربع الأخير من 2013.

وارتفع صافي ربح اتصالات في عام 2013 إلى 7.08 مليار درهم من 6.74 مليار درهم في العام السابق.

وتأثرت النتائج سلبا بمخصصات انخفاض القيمة التي بلغت 1.37 مليار درهم. وقالت الشركة إن ما يقرب من نصف إجمالي المخصصات يتعلق بقروض مستحقة لأطراف ذات صلة دون ذكر مزيد من التفاصيل.

واقترحت الشركة توزيعات نقدية 0.35 درهم للسهم في النصف الثاني من 2013.