نمو الأرباح السنوية لموانيء دبي العالمية 10.9%

وقالت رابع أكبر شركة لتشغيل الموانيء في العالم في بيان لبورصة ناسداك دبي إنها حققت أرباحا عائدة للمساهمين قدرها 604 ملايين دولار في عام 2013 مقارنة مع 545 مليونا في 2012 .