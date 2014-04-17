صافي ربح مبادلة الإماراتية يقفز إلى ثلاثة أمثاله في 2013
دبي 17 أبريل نيسان (رويترز) - قالت شركة المبادلة للتنمية (مبادلة) في أبوظبي اليوم الخميس إن صافي ربحها في عام 2013 زاد إلى ثلاثة أمثاله مدعوما بالأداء القوي للاستثمارات المالية للشركة.
وأظهرت البيانات المالية للشركة أن مبادلة حققت أرباحا عائدة إلى المساهمين قدرها 1.45 مليار درهم (395 مليون دولار) في عام 2013 مقابل 470 مليون درهم في العام السابق.
وقفز إجمالي الدخل الشامل إلى 5.3 مليار درهم في 2013 من 1.6 مليار درهم في العام السابق وعزت الشركة ذلك إلى نمو استثماراتها المالية.
وحققت مبادلة أرباحا بلغت 3.36 مليار درهم من استثماراتها المالية في 2013 مقابل خسارة قدرها 1.39 مليار درهم في العام السابق. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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