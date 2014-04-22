مقدمة 1-نمو صافي ربح بنك أبوظبي التجاري 15% في الربع/1

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دبي 22 أبريل نيسان (رويترز) - أعلن بنك أبوظبي التجاري اليوم الثلاثاء أنه حقق زيادة قدرها 15 في المئة في صافي أرباح الربع الأول من العام متجاوزا توقعات المحللين مع استفادته من تحسن أوضاع الاقتصاد المحلي.

وحقق رابع أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث الأصول صافي ربح عائد إلى المساهمين قدره 953 مليون درهم (260 مليون دولار) في الثلاثة أشهر الأولى من عام 2014 ارتفاعا من 829.5 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وكان سبعة محللين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا في المتوسط أن يحقق البنك أرباحا فصلية قدرها 853.1 مليون درهم.

ومن المتوقع أن تحقق بنوك الامارات نموا قويا في أرباح الربع الأول للعام مواصلة هذا الاتجاه منذ عام 2013 مع تعافي الاقتصاد المحلي من الانهيار العقاري ومشكلات الديون السيادية لشركات دبي شبه الحكومية في نهاية العقد الماضي.

وأعلن مصرف أبوظبي الإسلامي يوم الإثنين أنه حقق زيادة بلغت 20.4 في المئة في الأرباح وعزا ذلك إلى ارتفاع الإقراض.

ومن المنتظر أن يعلن بنك الخليج الأول وبنك الامارات دبي الوطني نتائج أعمالهما للربع الأول يومي الأربعاء والخميس على الترتيب.

وقال بنك أبوظبي التجاري المملوك بنحو 60 في المئة لحكومة أبوظبي في بيان إن صافي دخل الفائدة ارتفع عشرة في المئة في ظل انخفاض الفائدة على الإقراض بين البنوك ونمو قاعدة الودائع من مصادر منخفضة التكلفة وهو ما خفض نفقات الفائدة بمقدار الثلث.