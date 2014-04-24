مقدمة 1-صافي ربح بنك الإمارات دبي الوطني يقفز 25% في الربع/1

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دبي 24 أبريل نيسان (رويترز) - قال بنك الإمارات دبي الوطني اليوم الخميس إن أرباحه الصافية قفزت 25 بالمئة في الربع الأول متجاوزة توقعات المحللين بفضل الدخل من الفوائد والرسوم الذي فاق الزيادة في المخصصات.

والإمارات دبي الوطني هو أكبر مصرف في دبي تملك مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية حصة 55.6 بالمئة فيه.

وقال البنك في بيان إلى البورصة إنه حقق أرباحا صافية قدرها 1.04 مليار درهم (283.7 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس آذار مقارنة مع 837 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

ودار متوسط توقعات ستة محللين استطلعت رويترز آراءهم حول أرباح صافية 904.1 مليون درهم في الربع الأول.

وعزا البنك ارتفاع الأرباح إلى نمو صافي دخل الفائدة وغير الفائدة الذي قفز 28 بالمئة و25 بالمئة على الترتيب.

وسجلت بنوك دولة الإمارات بصورة عامة نموا كبيرا في الربع الأول استمرارا لأدائها في 2013 مع تعافي الاقتصاد المحلي من أزمة عقارية ومشكلات ديون واجهتها الكيانات شبه الحكومية في دبي.

وكانت أرباح الإمارات دبي الوطني ستزيد على ذلك لو لم تقفز مخصصاته 43 بالمئة على أساس سنوي.