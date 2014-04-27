ارتفاع صافي ربح أرامكس 14% في الربع/1 مع زيادة الإيرادات

دبي 27 أبريل نيسان (رويترز) - قالت أرامكس اليوم الأحد إن صافي ربح الأشهر الثلاثة الأولى من 2014 ارتفع 14 بالمئة إلى 78.7 مليون درهم (21.4 مليون دولار) بفضل زيادة الإيرادات من أسواقها الرئيسية في الشرق الأوسط ومن افريقيا جنوبي الصحراء وآسيا.

وقالت شركة نقل الطرود التي تعد من الأصول المفضلة لمديري الصناديق بالمنطقة في بيان بالبريد الإلكتروني إن الإيرادات زادت إلى 852 مليون درهم مقارنة مع 803 ملايين درهم في الربع الأول من العام الماضي.

وقال حسين هاشم الرئيس التنفيذي لأرامكس إن الشركة المدرجة في دبي مازالت متفائلة بشأن العام الحالي وستواصل الاستثمار بقوة في الأسواق الرئيسية وستسعى للقيام بعمليات استحواذ في 2014.

وقال "سنواصل الاستثمار في أسواقنا الرئيسية والسعي بنشاط لإجراء عمليات استحواذ في آسيا وافريقيا جنوبي الصحراء وتوسيع نطاق خدماتنا في مجال النفط والغاز بشمال وشرق افريقيا ومواصلة الاستفادة من خدماتنا في مجال التجارة الإلكترونية على مدار ما تبقى من 2014."

وتعمل أرامكس في عدة دول شملتها انتفاضات الربيع العربي مثل مصر وليبيا و سوريا.