ارتفاع صافي ربح اتصالات الإماراتية 11% في الربع/1

دبي 27 أبريل نيسان (رويترز) - أعلنت اتصالات الإماراتية ثاني أكبر شركة اتصالات في الخليج من حيث القيمة السوقية اليوم الأحد تحقيق زيادة 11 بالمئة في صافي ربح الربع الأول من العام.

وبلغ صافي ربح المحتكر السابق لسوق الاتصالات في الإمارات ملياري درهم (544.5 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس آذار بحسب بيان من الشركة التي تعمل في نحو 15 دولة بالشرق الأوسط وافريقيا وآسيا.

وبالمقارنة كانت الأرباح 1.8 مليار درهم قبل عام.

وتوقع محللان في استطلاع لرويترز ربحا فصليا لاتصالات عند 1.83 مليار و1.84 مليار درهم على الترتيب.